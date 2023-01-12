Пожар в жилом доме произошел в Орловской области

Жилой дом загорелся в деревне Долгое Залегощенского района Орловской области. Об этом в четверг, 12 января, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 11 января, в 10:12. На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, обрушилась кровля.

В результате пожара дом выгорел изнутри. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание.

9 января пожар произошел в жилом доме в поселке Балахта в Красноярском крае. Площадь горения составила 48 кв. м. Двое мужчин погибли.