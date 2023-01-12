Мировая фантастика: чем удивили наряды «Мисс Вселенной»

В США 14 января состоится финал конкурса «Мисс Вселенная», а пока лучших из лучших выбирали на конкурсе костюмов. Анна Линникова из России предстала перед жюри в наряде под названием «Корона Российской империи», созданном в сотрудничестве с музеем Эрмитаж. Он усыпан 50 тыс. кристаллов и дополнен бархатной накидкой с жемчугом. Чем покоряли планету остальные участницы — в фотогалерее «Известий»