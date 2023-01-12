Мировая фантастика: чем удивили наряды «Мисс Вселенной»
Мировая фантастика: чем удивили наряды «Мисс Вселенной»
2023-01-12 16:43:23
2023-01-12 16:43:23
2023-01-12 16:43:23
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Русский шик, сальвадорская крипта и украинский воин
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
В США 14 января состоится финал конкурса «Мисс Вселенная», а пока лучших из лучших выбирали на конкурсе костюмов. Анна Линникова из России предстала перед жюри в наряде под названием «Корона Российской империи», созданном в сотрудничестве с музеем Эрмитаж. Он усыпан 50 тыс. кристаллов и дополнен бархатной накидкой с жемчугом. Чем покоряли планету остальные участницы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Сальвадор» Алехандар Гуахардо появилась в костюме биткоина — это первая страна, признавшая его законным платежным средством
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Багамы» Энджел Картрайт
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Гватемала» Ивана Бачелор
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Колумбия» Мария Фернанда Аристизабаль
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Бразилия» Миа Мамеди
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Парагвай» Лия Аймара Дуарте Ашмор
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Нидерланды» Онна Муди
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Греция» Корина Эммануилиду
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Тринидад и Тобаго» Тиа Джейн Ромей
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Армения» Кристина Аянян
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Китай» Сичэнь Цзян
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Вьетнам» Нгуен Тхо Нгок Чау
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Нигерия» Ханна Ирибогбе
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Мехико» Ирма Кристина Миранда Валенсуэла
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Лаос» Пайенга Лор
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
«Мисс Украина» Виктория Апанасенко вышла на сцену в костюме под названием «Воин света»
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