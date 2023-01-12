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Строительство крытого катка завершат в Находке в августе

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В городе Находка Приморского края в августе 2023 года планируют завершить строительство и сдать крытый ледовый каток. Об этом сообщил министр строительства региона Виталий Блоцкий в среду, 11 января.

«Выполнен монтаж несущих металлоконструкций, сетей наружного освещения, благоустройство территории в зимнем варианте. <…> После формирования теплового контура здания в феврале приступаем к устройству железобетонной плиты ледового поля», — цитирует министра ИА NakhodkaMedia.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 45%. На стройплощадке работают более 40 человек. Полностью завершить работы и сдать крытый каток в эксплуатацию планируется в августе текущего года.

В конце декабря Деды Морозы из разных регионов России открыли на набережной реки Обь в Новосибирске самый длинный в стране и мире заливной каток. Его залили в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России».

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