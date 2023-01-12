Мишустин заявил, что Россия столкнулась с чудовищными фальсификациями в западных СМИ в 2022 году

Мишустин заявил, что Россия столкнулась с чудовищными фальсификациями в западных СМИ в 2022 году

2023-01-12 16:41:13

2023-01-12 16:41:13

2023-01-12 16:41:13

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru