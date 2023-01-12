Из окна жилого дома в Брянской области выкинули новогоднюю елку

В городе Клинцы в Брянской области из окна жилой многоэтажке выбросили новогоднюю елку. Об этом в четверг, 12 января, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на группу «Подслушано Клинцы» в соцсети «ВКонтакте».

Елка застряла в деревьях рядом с домом. Местные жители посетовали на небрежность соседей.

Ранее, 10 января, сообщалось, что в Московской области действуют 230 пунктов приема новогодних деревьев. Сдать новогоднюю елку на переработку можно будет до 20 февраля.