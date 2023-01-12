За новогодние праздники Калугу посетило более 50 тыс. туристов

За девять дней новогодних праздников Калугу посетили 50 367 туристов. Об этом в четверг, 12 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на управление экономики городской управы.

Цифра на 15 тыс. больше, чем в прошлом году, отмечается в сообщении.

«Калуга — это город, где можно отдохнуть и восстановить ресурс, насладиться тишиной и спокойствием, вкусить атмосферу гостеприимства и получить качественный сервис по умеренным ценам», — добавили в управлении.

Ранее в этот же день стало известно, что самым популярным видом активного отдыха в Москве на каникулах стало катание на коньках.