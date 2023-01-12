В Твери женщина упала на дорогу и попала под автобус
В Твери женщина упала на проезжую часть и оказалась под колесами автобуса. Об этом в четверг, 12 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел 11 января вечером на улице Левитана у дома 42. Женщина подбежала к автобусу и упала на дорогу, а водитель, начиная движение, не заметил ее.
В результате пострадавшую доставили в больницу. После оказания помощи ее отпустили.
Ранее, 10 января, на автодороге Южно-Сахалинск – Оха столкнулись автомобили Toyota Sprinter и Honda Freed. Один человек погиб и трое пострадали.