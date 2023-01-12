Один человек погиб при пожаре в Ульяновской области
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Ульяновской области. Об этом в четверг, 12 января, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел 10 января в Вешкаймском районе региона, в селе Старое Погорелово. В 22:10 на улице Полевой загорелся бревенчатый жилой дом. В тушении пожара участвовали 14 человек и три единицы техники. В 22:50 открытый огонь удалось ликвидировать.
В результате пожара погибла женщина 1936 года рождения. Огонь уничтожил кровлю дома, его внутреннюю отделку и веранду.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.
Ранее 12 января сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Два человека пострадали, один погиб.