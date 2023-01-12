В Коми к Крещению подготовят 35 купелей

В Республике Коми к Крещению оборудуют 35 купелей. Об этом в четверг, 12 января, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на замглавы регионального управления МЧС Леонида Носова.

Купели появятся во всех районах республики. Ожидается, что их посетят 11 тыс. местных жителей.

В столице Коми Сыктывкаре появится пять купелей: в Эжве, микрорайоне Нижний Чов, Заречье, микрорайоне Красная Гора и поселке Ыб.

У купелей будут дежурить спасатели. Также там будут оборудованы места для обогрева и переодевания.

Жителей Коми призвали соблюдать правила безопасности и не окунаться в воду в необорудованных местах, а также будучи в состоянии алкогольного опьянения. Не рекомендуется крещенское купание и людям с хроническими болезнями.

Крещенские купания пройдут в среду и четверг на следующей неделе.