Две сотни дворов обновят в Южно-Сахалинске в 2023 году

В Южно-Сахалинске в 2023 году планируют обновить 198 дворов и капитально отремонтировать пять дворовых территорий, работы по которым начались еще в 2022-м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о дворовых территориях на улице Комсомольская, 300б, проспекте Мира, 245а, 245б и 241б, улице Пуркаева, 80 и 82а, улице Амурская, 100 и 102, улице Ленина, 217 и 219, проспекте Победы, 63в и 63г. Также в городе проведут текущий ремонт еще 198 дворов, пишет ИА SakhalinMedia.

Как отметил начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик, перечень будет корректироваться в зависимости от финансирования, поступления средств правительством региона и федеральных средств по программе «1000 дворов».

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Южно-Сахалинске завершится благоустройство набережной реки Рогатка на участке от улицы Комсомольской до гостиницы «Турист». Осенью прошлого года специалисты приступили к самым сложным и трудоемким подготовительным работам.