Старый Новый год в Петербурге может стать одним из самых теплых в истории
На старый Новый год температура воздуха в Санкт-Петербурге может войти в пятерку максимальных в этот день за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.
Как сообщил специалист, показатель может составить до +4 градусов, при этом рекорд в +4,4 градуса был зафиксирован в 1994 году, отмечает ИА FlashNord.
Синоптик добавил, что после нескольких дней с оттепелью и дождем город будет таким же чистым, как осенью.
Ранее, 9 января, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что москвичей на старый Новый год ожидает мягкая погода.