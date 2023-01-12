Захарова заявила о несогласии РФ с оценкой Турции по «мирному плану» Зеленского

Россия не разделяет позицию Турции по «мирному плану», который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Как отметила 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не может согласиться с данным планом, хотя его и поддерживает Анкара.

«Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине. Уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны», — сообщила Захарова на брифинге.

Ранее, 10 января, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что поступки Турции перевешивают «разного рода слова». Сенатор отметил, что турецкое правительство заявляет о желании прекратить военные действия на Украине и для этого оно работает одновременно и с Москвой, и с Киевом. Но России «нужно вести себя исходя из ее национальных интересов».

Таким образом он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара поддерживает предложенный Зеленским план из десяти пунктов по урегулированию украинского конфликта.

В конце декабря 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, «возвращение справедливости» и фиксацию окончания спецоперации.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — воссоединение России с новыми регионами.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».