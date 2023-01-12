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Захарова заявила о несогласии РФ с оценкой Турции по «мирному плану» Зеленского

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Россия не разделяет позицию Турции по «мирному плану», который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Как отметила 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не может согласиться с данным планом, хотя его и поддерживает Анкара.

«Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине. Уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны», — сообщила Захарова на брифинге.

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Ранее, 10 января, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что поступки Турции перевешивают «разного рода слова». Сенатор отметил, что турецкое правительство заявляет о желании прекратить военные действия на Украине и для этого оно работает одновременно и с Москвой, и с Киевом. Но России «нужно вести себя исходя из ее национальных интересов».

Таким образом он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара поддерживает предложенный Зеленским план из десяти пунктов по урегулированию украинского конфликта.

В конце декабря 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, «возвращение справедливости» и фиксацию окончания спецоперации.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — воссоединение России с новыми регионами.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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