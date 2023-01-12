«Уралвагонзавод» поставил российской армии новую партию танков Т-90М «Прорыв»

«Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил Минобороны России новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщается в четверг, 12 января, в соцсетях предприятия.

В УВЗ отметили, что конвейеры по выпуску танков в Нижнем Тагиле работают в круглосуточном режиме.

Пресс-служба привела слова вице-премьера России, главы Минпромторга Дениса Мантурова, который заявил, что на танке установлена новая башня и динамическая защита нового поколения.

Также, как подчеркнул Мантуров, у танка новая пушка, современные средства связи и более мощный двигатель.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 10 января рассказал о российском танке Т-90М «Прорыв», работающем в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что в бою этот танк выдерживает удары из всех видов противотанковых ракетных комплексов, в том числе американского Javelin.

В декабре Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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