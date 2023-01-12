Haval представит в начале 2023 года версию внедорожника Dargo X

Китайский бренд Haval намерен в I квартале 2023 года представить в России специальную версию модели Dargo X. Об этом 12 января сообщила пресс-служба марки.

Dargo X будет являться версией кроссовера Haval Dargo, у которого будет расширенный набор внедорожных характеристик. Внедорожник предлагается в двух комплектациях с мощным двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Отличительными особенностями дизайна модели Dargo X от базовой модификации станут массивная решетка радиатора, заклепки на колесных арках и пластиковые обвесы по периметру кузова. Элементы интерьера салона останутся без изменений.

Новая внедорожная версия машины будет оснащена системой выбора режима движения из восьми доступных: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы». Кроме того, автомобиль для активного отдыха будет оснащен блокировкой заднего дифференциала, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье и экспертным режимом бездорожья. Он пригодится в ситуациях, когда водителю будет необходим полный контроль над автомобилем в условиях труднопроходимых маршрутов. Активация этого режима позволит отключить электронные системы контроля машины, и эту функцию производитель рекомендовал использовать водителям с большим опытом поездок по бездорожью.

9 января стало известно, что Haval вывела на тесты в Китае новую модель бюджетного кроссовера М6. О технических характеристиках М6 следующего поколения известно немного. Машина может получить две силовые установки: бензиновую, которая состоит из полуторалитрового или двухлитрового мотора с роботом (такие моторы известны по модели Haval Н6), и гибридную версию, силовая установка которой построена на базе полуторалитрового двигателя и электромотора.