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19Fortyfive указало на нарушение поставок оружия для ВСУ из-за ударов ВС РФ

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Фото: TASS/EPA/FOCKE STRANGMANN
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Атаки российской армии на инфраструктуру Украины привели к тому, что были нарушены цепочки поставок вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 января пишет подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

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«Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах, они серьезно ухудшили энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию на поле боя», — отметил он.

По словам Дэвиса, слова некоторых отставных американских генералов, которые утверждают, что у ВСУ есть шансы добиться успехов в рамках конфликта на Украине, не стоит принимать на веру, так как они не подтверждаются объективными наблюдениями за ходом противостояния войск.

«Нам нужно быть очень осторожными, не верить на слово отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией», — резюмировал эксперт.

Ранее, 9 января, руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о том, что Украине не хватает советских трансформаторов, без которых восстановление энергетической инфраструктуры страны становится невозможным. Кудрицкий пояснил, что большая часть энергосистемы страны использует старую советскую схему, которая работает при более высоком напряжении, нежели системы Евросоюза, что делает бесполезным оборудование Запада для ремонта.

До этого, 1 января, Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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