В ЕК поддержали Эстонию в намерении начать конфискацию активов РФ

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов. Об этом заявил в четверг, 12 января, на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.

«В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — сказал он.

Виганд добавил, что, по его мнению, эти действия Эстонии соответствуют направлению усилий ЕК, которая 2 декабря 2022 года предложила ввести в ЕС уголовную ответственность за обход санкций против России, что «должно ускорить процесс конфискации российских активов странами сообщества».

«Мы неоднократно подчеркивали, что криминализация таких действий, как уклонение от санкций, поможет конфисковывать активы, которые люди пытаются спрятать. Это также часть наших усилий, чтобы собрать средства на восстановление Украины», — отметил Виганд.

Двумя днями ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить план ареста российских активов до конца января, чтобы отправить Украине средства, замороженные в соответствии с санкциями Евросоюза (ЕС).

По данным Bloomberg, Эстония представит план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общее для ЕС соглашение по решению судьбы €300 млрд ($322 млрд) резервов российского Центрального банка и миллиардов замороженных активов российских физических лиц, попавших под санкции.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозы ареста российских активов за рубежом. По его словам, какие бы действия по конфискации российских активов ни принимали недружественные государства, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права.

До этого, 4 января, власти Эстонии заявили о намерении самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом в интервью сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

23 декабря 2022 года председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов. По его словам, каждый день счет на восстановление Украины увеличивается. На текущий момент эксперты говорят о сумме между €350 млрд и €500 млрд, которые для этого необходимы, добавил Мишель.

30 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.