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В МИД РФ следят за судьбой осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

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Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов
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Министерство иностранных дел РФ следит за судьбой осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги после отказа ей в помиловании. Об этом 12 января «Известиям» сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

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В ведомстве отметили, что обратили внимание на слова отчима россиянки Сергея Дудича о том, что Комиссия по помилованию при президенте Белоруссии отклонила ее прошение о помиловании, а также на заявление адвоката Антона Гашинского о намерении Сапеги обратиться с просьбой о дальнейшем отбывании наказания в РФ.

«В России такая работа ведется по линии Минюста и Генпрокуратуры, которые тщательно проработают с компетентными органами Белоруссии соответствующий запрос Сапеги в случае его поступления. Насколько нам известно, это достаточно распространенная практика. Однако такой статистики нашим министерством не ведется», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что МИД России продолжит следить за судьбой россиянки и других сограждан, находящихся под следствием и осужденных в Белоруссии, и оказывать им посильное содействие в рамках своей компетенции.

Накануне юрист Мария Ярмуш в беседе с «Известиями» отметила, что у Сапеги есть два пути. Первый — просить отбывать наказание на территории России, второй — «вести себя хорошо» в Белоруссии и просить условно-досрочное освобождение. При этом Ярмуш отметила, что в будущем россиянка сможет повторно обратиться за помилованием.

24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима 6 мая 2022 года.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу, подчеркнув, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Позднее, 27 июня, стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании.

Суд над Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

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