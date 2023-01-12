Корреспондент «Известий» Графчикова получила премию правительства России

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова 12 января стала лауреатом премии правительства России в области СМИ за 2022 год.

Журналистка вошла в число 20 лауреатов-военных корреспондентов, освещающих события в новых регионах России. Графчикова отметила, что для нее эта награда — большая честь. По ее словам, с началом специальной военной операции на Украине каждый должен вносить свой вклад в победу.

«Я всего лишь делаю то, что умею лучше всего. Эта награда для меня знак того, что я двигаюсь в правильном направлении. Она (награда — Ред.) не только мне [присуждена], но и МИЦ «Известия»», — сказала Графчикова.

Наталия Графчикова освещала события в Херсонской области. Она была среди журналистов, которые оставались в Херсоне, находящемся под активным обстрелом Вооруженных сил Украины.

4 мая президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондента телеканала «Известия» Родиона Северьянова, который работал в зоне СВО.