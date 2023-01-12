Школы Приморья получили 55 новых автобусов

В Приморский край поступили 55 новых автобусов. Их передали муниципалитетам в четверг, 12 января, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального правительства.

Машины распределили между общеобразовательными учреждениями в 29 муниципалитетах. Также транспорт поступил во владивостокскую, краснореченскую и николаевскую коррекционные школы-интернаты, арсеньевскую коррекционную школу.

Все автобусы соответствуют современным требованиям и оснащены системой ГЛОНАСС и тахографом. Кроме того, техника адаптирована к работе в условиях Крайнего Севера и условиях сельской местности.

В конце декабря 56 новых автобусов поступили в Оренбургскую область. Их распределили между 20 муниципальными образованиями и четырьмя интернатами.