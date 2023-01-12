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В России появились новые кроссоверы GMC Terrain

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Фото: GMC
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Российские дилеры начали предлагать автомобилистам новые компактные кроссоверы GMC Terrain. Цена на авто начинается от 3,7 млн рублей, сообщило 12 января издание «Газета.Ru».

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Новые авто без пробега доступны без предзаказа и выставлены на продажу в Новосибирске, Красноярске и подмосковном Одинцово, отметило издание. Полноприводный кроссовер Terrain предлагается с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 177 л.с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Эксперты полагают, что Terrain является самым компактным автомобилем американской марки GMC. Его длина составляет 4650 мм. По своим размерам машина соответствует таким одноклассникам, как Mitsubishi Outlander, Subaru Forester и Nissan X-Trail.

В базовое оснащение GMC Terrain входят передние и боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, медиасистема, камера заднего вида, электропривод крышки багажника, системы автоматического торможения и удержания в полосе, датчики давления в шинах и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Официально на российский рынок такие машины не поставлялись.

15 декабря агентство Reuters сообщило, что General Motors отзывает 825 тыс. грузовиков и внедорожников в Северной Америке, так как дневные ходовые огни автомобилей могут не отключаться при включенных фарах, что может вызвать чрезмерное слепящее действие. Отзыв распространяется на различные модели GM, в которые входят Cadillac CT4 и CT5, Cadillac Escalade и Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban, Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon и Yukon XL. Машины относятся к 2020–2023 модельным годам.

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