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В Испании задержан один из самых разыскиваемых преступников Европы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Diego Radames
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Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых полицейской службой Европейского союза с 2014 года преступников. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе правоохранительных органов королевства.

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«Арестованный мужчина входил в состав одной из самых активных преступных организаций последних десятилетий в Испании и был экспертом в технических и компьютерных средствах, которые организация использовала для наблюдения и слежения за другими торговцами людьми», — указано в публикации.

Сообщается, что 37-летний разыскиваемый был задержан 9 января после длительной слежки во время похода в продуктовый магазин.

«Хотя по прошествии лет и из-за радикального изменения внешности он был почти неузнаваем, его личность удалось подтвердить благодаря ямочке на правой ноздре, а также родинке посередине правой щеки», — сообщили в полиции Испании.

Как рассказали в правоохранительных органах, была подана жалоба в Национальную аудиенцию по обвинению в пытках, похищении, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, угрозах, нанесении телесных повреждений и преступлениях против здоровья населения.

Отмечается, что преступная организация, членом которой являлся задержанный, также занималась кражей наркотических средств у других криминальных формирований.

Ранее, 25 ноября, Европол ликвидировал крупную преступную сеть, действовавшую на территории нескольких стран Европы. В ходе операции были арестованы 44 человека из восьми стран Евросоюза, а также граждане Норвегии и США. Обыски прошли на 94 объектах. Сотрудники правоохранительных органов изъяли большие объемы различных наркотиков.

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