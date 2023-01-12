Минобороны РФ сообщило об успешном наступлении на донецком направлении

Министерство обороны России сообщило об успешном наступлении на донецком направлении и потерях со стороны противника. Об этом сообщил на брифинге 12 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сказал он.

Конашенков указал на то, что на южнодонецком направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка в ДНР уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ) и три автомобиля. Кроме того, в Запорожской области поражены два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Помимо этого, Минобороны РФ сообщает о ликвидации в разных районах боевых действий трех боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», двух артиллерийских систем М777 и М109 «Паладин» и двух самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».

Авиация Воздушно-космических сил России (ВКС) также сбила вражеский самолет Су-25 в районе Никаноровки, добавил Конашенков.

11 января корреспондент «Известий» передал, что город Марьинка в ДНР близок к освобождению, украинские войска покидают его рубежи. Опорные пункты ВСУ накрыты артиллерией РФ, продолжается продвижение штурмовых групп.

Ранее, 8 января, Минобороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили до 70 украинских боевиков на донецком направлении.

Ситуация в регионе обострилась после начала специальной военной операции России по защите населения Донбасса 24 февраля. Такое решение принял президент страны Владимир Путин на фоне усиления обстрелов со стороны украинских военных.

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