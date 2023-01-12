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Минобороны РФ сообщило об успешном наступлении на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Министерство обороны России сообщило об успешном наступлении на донецком направлении и потерях со стороны противника. Об этом сообщил на брифинге 12 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сказал он.

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Конашенков указал на то, что на южнодонецком направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка в ДНР уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ) и три автомобиля. Кроме того, в Запорожской области поражены два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Помимо этого, Минобороны РФ сообщает о ликвидации в разных районах боевых действий трех боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», двух артиллерийских систем М777 и М109 «Паладин» и двух самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».

Авиация Воздушно-космических сил России (ВКС) также сбила вражеский самолет Су-25 в районе Никаноровки, добавил Конашенков.

11 января корреспондент «Известий» передал, что город Марьинка в ДНР близок к освобождению, украинские войска покидают его рубежи. Опорные пункты ВСУ накрыты артиллерией РФ, продолжается продвижение штурмовых групп.

Ранее, 8 января, Минобороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили до 70 украинских боевиков на донецком направлении.

Ситуация в регионе обострилась после начала специальной военной операции России по защите населения Донбасса 24 февраля. Такое решение принял президент страны Владимир Путин на фоне усиления обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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