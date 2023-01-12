Главу села в Тюменской области оштрафовали за крупный природный пожар

В Тюменской области суд вынес приговор главе Болдыревского сельского поселения Елене Логиновой, обвиняемой в халатности во время природных пожаров. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Установлено, что с 12 по 28 апреля 2022 года, когда в регионе действовал особый противопожарный режим, глава поселения не проверила состояние существующих минерализованных полос и не обеспечила создание новых, не проследила за уборкой мусора, сухой растительности и сухой травы, не организовала патрулирование. В результате 28 апреля трава загорелась, возник крупной пожар.

Огнем были полностью уничтожены три жилых дома на улице Механизаторов в деревне Берендеева, а также надворные постройки и личное имущество местных жителей. Ущерб составил 3,204 млн рублей. Как уточняет портал «Наш город», в результате ЧП погиб человек.

Суд признал Елену Логинову виновной по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» и приговорил ее к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Отмечается, что гражданский иск по делу не заявлен.