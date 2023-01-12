Москалькова назвала опасным увеличение дальности оружия НАТО на Украине

Страны НАТО поставляют Украине оружие всё большей дальности, которое используется против России и мирных жителей. Об этом 12 января заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«С февраля 2022 года в результате обстрелов, бомбежек, в том числе оружием, поставленным США и Западом, были убиты 8800 мирных жителей, в том числе 50 детей. Ранены 6,5 тыс. человек, в том числе 344 ребенка», — рассказала она в рамках международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке», которая проходит в Анкаре.

Она также напомнила, что с самого начала спецоперации она обращалась к украинскому коллеге, чтобы наладить уникальный гуманитарный коридор для помощи людям. Однако вместо поддержки Москалькова получала отторжение, которое было озвучено «языком ненависти и геноцида», что завело общую миссию в тупик.

Накануне Москалькова сообщила в своем Telegram-канале о том, что у нее состоялась встреча с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.

Комментируя переговоры, она отметила, что удалось достичь конкретных результатов по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. Главное, по ее словам, чтобы этот диалог не был политизирован, а основывался только на гуманитарных и правозащитных принципах.

До этого, 2 января, Лубинец заявлял в эфире телеканала «Рада» о намерении встретиться с Татьяной Москальковой для обсуждения взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

В свою очередь, 10 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Анкара рассчитывает при посредничестве между Россией и Украиной открыть гуманитарный коридор для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал создание гуманитарного коридора и заявил, что страна готова взять на себя лечение пострадавших.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что сейчас любые инициативы гуманитарного характера должны рассматриваться всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, и идея появления такого гумкоридора может быть реализована.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».