Стали известны самые востребованные в России профессии

В России самыми востребованными специалистами традиционно являются представители IT-сферы, наибольшая потребность отмечается в разработчиках программного обеспечения (ПО). Об этом карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал в четверг, 12 января, анализируя текущее состояние рынка труда.

«Нужны программисты всех мастей, но больше всего, конечно, есть потребность в разработчиках. В других сегментах экономики совершенно точно в тренде будут должности, связанные с производством, импортозамещением, инновациями и внедрением новых технологий», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что самыми массовыми позициями на рынке труда являются грузчики, продавцы, разнорабочие и курьеры. Также Валинуров рассказал, что наиболее высокооплачиваемыми должностями на рынке являются позиции генерального менеджмента компаний.

«Практически в любой компании самые высокие заработные платы будут у генеральных директоров, президентов и вице-президентов», — сказал карьерный консультант.

Также Валинуров отметил, что самые высокие заработные платы — в компаниях, которые связаны с банковским сектором и добычей полезных ископаемых.

Валинуров заявил, что в связи со сложившейся ситуацией в уходящем году новых профессией не появилось, но у ряда сотрудников возникла необходимость в быстром обучении новым навыкам, компетенциям и в изучении новых технологий. При этом тренд на востребованность IT-специалистов продолжает сохраняться.

«Кадровый голод в IT-сфере был всегда, всегда людей не хватало, и их сложно было искать. Сейчас производство в этой сфере становится более массовым, поэтому сотрудников нужно все больше с каждым днем. По разным оценкам, в ближайшее время в IT-сфере не будет хватать 5 млн специалистов», — уточнил эксперт.

В свою очередь генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов отметил, что, несмотря на спад в технологическом секторе на глобальном рынке, перспективы для разработчиков программного обеспечения (ПО) остаются одними из самых высоких.

«Многие рынки в России сейчас развиваются за счет технологий. RegTech, FinTech, MedTech, EdTech. Эти и другие области испытывают острую потребность в квалифицированных кадрах и новых разработках», — сказал он «Ридусу».

Ранее, 9 января, «Известия» писали, что основными представителями креативного класса в России являются специалисты по рекламе и маркетингу и разработчики программного обеспечения. Это следует из исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала (консорциум ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН).

Численность креативного класса в России авторы оценили в 3,4 млн человек на конец 2021 года, при этом за пять лет она увеличилась почти на треть, хотя в период пандемии темп роста замедлился. Более 24% от общего количества — пиарщики и маркетологи, еще 19% — разработчики ПО.

13 декабря ведущий IT-рекрутер hh.ru Александр Дворник рассказал «Известиям», реально ли уйти в сферу IT и программирование в возрасте 30–40 лет. Как подчеркнул специалист, на сегодняшний день компании наблюдают всплеск количества соискателей, окончивших онлайн-курсы, однако рекрутеры настороженно относятся к такому образованию. Эксперт привел данные hh.ru, согласно которым двери в IT открыты для всех возрастов, однако больше шансов закрепиться в IT-профессии как раз у тех, кто пришел в нее уже в сознательном возрасте.