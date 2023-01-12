В Москве открылся Зимний международный фестиваль искусств под руководством Башмета

Четвертый зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета открылся в Москве на сцене МХТ. Первым показали спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», передает телеканал «Известия». Центральным событием станет юбилей Юрия Башмета, которому 24 января исполнится 70 лет. Фестиваль продлится до 11 февраля и завершится в Большом зале Московской консерватории гала-концертом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.