Путин провел встречу с губернатором Липецкой области Артамоновым

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции 12 января провел рабочую встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Глава государства отметил, что регион демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям — это и рост валового регионального продукта, и промышленное производство, и инвестиции в основной капитал и рынок труда.

Отдельно президент России поблагодарил губернатора за заботу о семьях мобилизованных граждан.

«Спасибо вам за заботу о семьях мобилизованных граждан. Я вас прошу уделять этому и впредь должное внимание», — сказал Путин.

Сам глава региона, в свою очередь, попросил главу государства поддержать налоговыми льготами находящийся в упадке Липецкий тракторный завод, на котором решено возрождать производство. По его словам, оно будет осуществляться совместно с белорусскими партнерами — холдингом «Амкодор», — и в партнерстве с «Трансмашхолдингом».

«Это громадный завод, флагман был — на сегодня в разрухе полной. Полгода нашей работы, надеемся, в ближайшее время мы подпишем соглашение и возродим там производство. То есть для города, для области это очень большой результат», — рассказал Артамонов.

По данным губернатора, в Липецкой области сосредоточено почти 300 предприятий с иностранным участием, что создавало риски дестабилизации рынка труда в регионе. Однако со временем одни инвесторы заменили других, и рынок труда это не пошатнуло.

Ранее в четверг стало известно, что в Липецкой области улучшились показатели смертности по сравнению с 2021 годом. Первые итоги ушедшего года подвели в региональном управлении здравоохранения. Так, в период с 1 января по 31 декабря 2022 года уровень общей смертности в области по сравнению с тем же периодом 2021 года снизился на 27,7%. Умерло на 6,5 тыс. человек меньше.

До этого, 28 декабря, компания «Моторинвест», которая в 2022 году начала производство электромобилей Evolute в Липецкой области, рассказала, какие модели появятся в России под этим брендом в 2023 году. В конце I – начале II квартала на рынок выйдет машина Evolute i-Jet. В этот же срок планируют запустить версию Evolute i-Van, а абсолютная новинка под именем Evolute Suv+ появится во II квартале 2023 года.