Рубль не сдается

После внушительного ралли в декабре американская валюта замедлила рост и подает все признаки разворота. Российский рубль укрепляется несколько дней подряд, провоцируя снижение по валютным парам юань–рубль, доллар–рубль и евро–рубль.

Помимо банальной перегретости валютных инструментов важным фактором поддержки рубля выступили новости о перезапуске бюджетного правила с новыми параметрами. ЦБ будет продавать юани для Минфина при дефиците нефтегазовых доходов и покупать их в случае излишков. Текущая конъюнктура такова, что с 13 января по 6 февраля будет продано юаней на 54,5 млрд рублей, а в следующем месяце еще на порядка 90 млрд.

Сами по себе эти объемы не столь значительны — только по валютной паре юань–рубль с поставкой на следующий день на торгах проходит около 69 млрд рублей ежедневно. То есть ЦБ займет не более 5% объема торгов. Но возвращение к бюджетному правилу означает снижение волатильности и рост предсказуемости валютного курса, что сокращает спекулятивный интерес к таким инструментам.

Бюджетное правило стерилизует влияние нефтегазовой экспортной выручки на валютный курс. Вне зависимости от ситуации на нефтяном рынке ЦБ будет проводить операции по продаже-покупке валюты, таргетируя поступления в бюджет на уровне 8 трлн рублей в год и эквивалентные им валютные потоки. Это будет обеспечивать определенный торговый коридор для валютного курса.

Безусловно, потоки капитала на рынке определяются не одной внешней торговлей, да и она включает в себя не только нефть и газ, поэтому определенные колебания продолжатся. Но решающими здесь будут уже не новости по топливному рынку, а прочие факторы.

И эти факторы пока продолжают играть на стороне рубля, хотя и не так агрессивно, как летом 2022 года. Импорт остается слабым, и торговый баланс ожидается уверенно положительным. Одновременно с этим никуда не ушли риски, связанные с токсичностью долларов и евро, что ограничивает мотивацию финансовых агентов к поддержанию остатков в указанных валютах.

Таким образом, сейчас нет причин ожидать новой волны ослабления рубля. По крайней мере на горизонте ближайших месяцев. Вероятно, курс доллар–рубль стабилизируется в коридоре 66–69 рублей.

Здесь важно принимать во внимание геополитику, а также тот факт, что бюджетное правило в его нынешнем виде может справиться лишь с ограниченным падением нефтегазовых доходов. Если цены на нефть просядут слишком сильно, то конфигурация правила с большой вероятностью будет пересмотрена, и более слабый рубль может стать одним из спасательных кругов для дефицитного бюджета.

Но пока ситуация на мировом рынке не дает повода для столь радикальных прогнозов. Дефицит добывающих мощностей, сплоченность ОПЕК+ и открытие Китая должны поддержать комфортный уровень нефтяных цен на горизонте 2023 года. А значит, и существенной девальвации можно не ждать.

Для российского инвестора текущая ситуация располагает к тому, чтобы задуматься о переходе из валютных инструментов в рублевые. Процентные ставки по корпоративным рублевым облигациям всё еще дают более 10%, а таргеты аналитиков по отдельным акциям обещают щедрую доходность, хотя и с оговорками на множество рисков, которые каждому стоит обдумать и решить, насколько целесообразно их принимать.

Удерживать валюты или валютные облигации имеет смысл лишь с более длинным горизонтом. Это хорошая консервативная ставка, но в следующие 12 месяцев она вряд ли окажется выгоднее рублевых альтернатив. Ситуация сейчас непростая, а зарубежные примеры экономической изоляции изобилуют примерами девальвации нацвалюты. Но на сегодня этот сценарий выглядит далеко не безальтернативным и не перспективой ближайшего года.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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