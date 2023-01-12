На Филиппинах извинились за закрытие воздушного пространства 1 января

Управление гражданской авиации (CAAP) Филиппин принесло извинения за закрытие воздушного пространства 1 января. Об этом 12 января сообщает филиппинское издание Inquirer.

Во время слушания комитета сената страны по этому вопросу генеральный директор CAAP Мануэль Тамайо объяснил, что инцидент произошел из-за отключения электроэнергии, которое остановило работу системы воздушного движения. Он извинился от имени управления и министерства транспорта страны.

«Это будет для нас уроком, и перед уважаемым комитетом и гражданами Филиппин мы заявляем, что берем на себя полную ответственность и подотчетность за произошедшее», — сказал Тамайо.

Отмечается, что в результате отмены новогодних рейсов около 65 тыс. пассажиров застряли в аэропорту Ниной Акуино (Манила). Сенат Филиппин начал расследование по этому делу.

11 января свыше 10 тыс. человек эвакуировали в 10 городах филиппинской провинции Самар из-за наводнения. Из-за разлива реки Гандара в районе были затоплены низменные общины. Пострадавшие районы были объявлены зоной бедствия.