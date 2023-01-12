Карта спецоперации на Украине 12 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 12 января можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении российскими войсками наносились удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям ВСУ, уничтожено 30 украинских военных, два ББМ и три пикапа. На краснолиманском направлении уничтожено более 100 военных ВСУ, четыре ББМ и три автомобиля.

Кроме того, на донецком направлении продолжались успешные наступательные действия российских войск. Ликвидировано до 70 боевиков, один танк, три ББМ и четыре автомобиля. На южнодонецком направлении поражено до 30 военных ВСУ, два ББМ и три автомобиля.



По словам Конашенкова, в Харьковской области и ДНР уничтожено три боевые машины РСЗО «Град». В ДНР уничтожены две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин». В Запорожской области поражены две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Также в ДНР был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и пять беспилотников ВСУ, а также три ракеты РСЗО HIMARS и «Ольха».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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