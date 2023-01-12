Умер актер сериалов «Ольга» и «Метод» Дмитрий Сидоров

На 53-м году жизни скончался российский актер Дмитрий Сидоров, известный по ролям в сериалах «Ольга», «Молодежка», «Метод», «Кодекс чести» и других. Об этом сообщили друзья актера в социальных сетях в четверг, 12 января.

Сидоров умер 5 января, церемония прощания прошла в храме Серафима Саровского в Москве 11 января. Причины смерти не уточняются.

Дмитрий Сидоров родился 3 октября 1971 года. Окончил Московский актерско-педагогический колледж по специальности режиссер кино. Играл во многих российских фильмах и сериалах, а также занимался озвучкой, выступал как режиссер в проектах «Дочки-матери» и «Рублевка Live».