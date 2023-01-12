Сноуден: президент США Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители

Президент США Джо Байден, по всей видимости, уходя с предыдущего поста работы, забрал с собою больше секретных документов, чем многие разоблачители. Такое мнение высказал 12 января бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Сноуден напомнил, что одна из попадавших в такую же историю гражданок США Риалити Уиннер приговорена к реальному тюремному сроку за утечку информации из Агентства национальной безопасности.

«Для сравнения: Риалити Уиннер была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, [Дональд] Трамп, [Билл] Клинтон, [Дэвид] Петреус … у этих парней десятки, сотни документов. И никакой тюрьмы», — отметил Сноуден в Twitter.

Сноуден считает, что предмет самого скандала в случае с президентом Байденом заключается не в том, что тот забрал секретные документы, а в том, что минюст США обнаружил их за неделю до промежуточных выборов и умолчал об этой истории.

11 января бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковал «двойные стандарты» в отношении минюста и СМИ к президенту страны Джо Байдену после обнаружения некоторых секретных документов времен его пребывания на посту вице-президента.

Инцидент Пенс сравнил с рейдом ФБР в резиденцию бывшего президента Дональда Трампа в августе 2022 года. Тогда политика упрекали в вывозе из Белого дома секретных документов, которые могут представлять угрозу для нацбезопасности, если попадут не в те руки. Пенс назвал действия ФБР против Трампа массовым превышением полномочий.

О том, что в офисе Джо Байдена обнаружено около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

На следующий день, 10 января, американский лидер заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе, и даже удивился данной находке.

Тем не менее 11 января источник телеканала NBS News проинформировал об обнаружении второго пакета секретных документов, связанных с Байденом. Отмечается, что материалы были обнаружены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

Джо Байден был вице-президентом в администрации действовавшего на тот момент президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.