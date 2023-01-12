Уголовное дело возбудили из-за проблем с электричеством в Уфе

Уголовное дело возбуждено по факту многочисленных отключений электричества в селе Нагаево в Уфе. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ходе проверки установлено, что отключения производились в зимнее время, из-за чего дома также оставались без отопления. Проблемы были связаны с перегрузкой электросетей. Городские власти ранее предлагали жителям Нагаево снизить потребление электричества. В прокуратуре отметили, что ответственность за снабжение несет орган местного самоуправления. При этом власти не обеспечили населенный пункт достаточным количеством энергетических сооружений.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».