В МГИМО оценили вероятность изгнания принца Гарри из королевской семьи

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин 12 января в беседе с «Известиями» оценил вероятность того, что принц Гарри повторит судьбу Эдуарда VIII, который отрекся от престола ради женщины.

«Помимо прочего, в ситуации Эдуарда VIII была еще политическая сторона. И это важно. С принцем Гарри ничего такого нет. Плюс представления в обществе о том, что может делать член королевской семьи, а чего не может, — сильно изменились», — сказал он.

Поэтому в ближайшее время разумнее ожидать, что принц Гарри останется раздражающим фактором для королевской семьи, отметил политолог.

Зудин также выразил мнение, что для всего мира и в частности для США королевская семья «рассматривается не столько как через политическую призму, сколько как разновидность шоу-бизнеса».

«И скандалы — то, что вызывает жадное любопытство и желание узнать, а чем же всё закончится», — сказал эксперт.

Он добавил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл скорее зарабатывают с помощью своих провокационных высказываний и действий.

10 января в продажу, в том числе и в онлайн-формате, поступили мемуары принца Гарри под названием «Запасной».

Официально королевская семья пока не комментировала книгу Гарри, однако, по данным источника издания Daily Mail, принц Уильям находится в ярости из-за книги и одновременно опечален ее содержанием. Сообщалось, что, в частности, в книге Гарри рассказал, как подвергся нападению со стороны своего старшего брата в 2019 году.

В декабре на Netflix состоялась премьера документального сериала о Гарри и Меган. Сериал состоит из шести эпизодов. Как писало агентство Bloomberg, он начинается с предупреждения, что данное повествование является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».