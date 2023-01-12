Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на место Украины «за пределами порога НАТО»
Мир
Москалькова назвала опасным увеличение дальности оружия НАТО на Украине
Общество
Медведев призвал как можно скорее начать программу газификации в новых регионах
Мир
Республиканцы выступили против идеи установить бюст Зеленского в Капитолии
Армия
В ДНР рассказали об оставшихся очагах сопротивления ВСУ в Соледаре
Наука
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил похожую на Землю планету
Мир
МИД РФ счел поставки французских танков на Украину обострением конфликта
Армия
За сутки ВСУ потеряли более 100 боевиков на краснолиманском направлении
Политика
Путин провел встречу с губернатором Липецкой области Артамоновым
Мир
В Вене представили «самый строгий в мире» антикоррупционный пакет законов
Авто
В России ожидают роста продаж автомобилей в 2023 году
Армия
Комиссия Минобороны РФ проверила качество боевого слаживания войск в Белоруссии

В МГИМО оценили вероятность изгнания принца Гарри из королевской семьи

Преподаватель МГИМО Зудин: принц Гарри — «раздражающий фактор» для королевской семьи, но он не будет изгнан
0
Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин 12 января в беседе с «Известиями» оценил вероятность того, что принц Гарри повторит судьбу Эдуарда VIII, который отрекся от престола ради женщины.

«Запасной» вышел: о чем принц Гарри рассказал в своих мемуарах
Самые главные и скандальные выдержки из книги бывшего наследника британской короны

«Помимо прочего, в ситуации Эдуарда VIII была еще политическая сторона. И это важно. С принцем Гарри ничего такого нет. Плюс представления в обществе о том, что может делать член королевской семьи, а чего не может, — сильно изменились», — сказал он.

Поэтому в ближайшее время разумнее ожидать, что принц Гарри останется раздражающим фактором для королевской семьи, отметил политолог.

Зудин также выразил мнение, что для всего мира и в частности для США королевская семья «рассматривается не столько как через политическую призму, сколько как разновидность шоу-бизнеса».

«И скандалы — то, что вызывает жадное любопытство и желание узнать, а чем же всё закончится», — сказал эксперт.

Он добавил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл скорее зарабатывают с помощью своих провокационных высказываний и действий.

10 января в продажу, в том числе и в онлайн-формате, поступили мемуары принца Гарри под названием «Запасной».

Официально королевская семья пока не комментировала книгу Гарри, однако, по данным источника издания Daily Mail, принц Уильям находится в ярости из-за книги и одновременно опечален ее содержанием. Сообщалось, что, в частности, в книге Гарри рассказал, как подвергся нападению со стороны своего старшего брата в 2019 году.

В декабре на Netflix состоялась премьера документального сериала о Гарри и Меган. Сериал состоит из шести эпизодов. Как писало агентство Bloomberg, он начинается с предупреждения, что данное повествование является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023