В Вене представили «самый строгий в мире» антикоррупционный пакет законов

В Австрии готовится к принятию пакет законов, серьезно ужесточающих борьбу с коррупцией. Об этом сообщила на брифинге австрийский министр по делам ЕС и Конституции Каролина Эдтштадлер в четверг, 12 января.

По ее словам, антикоррупционный пакет претендует на то, чтобы стать «самым строгим в мире». В частности, закон предусматривает увеличение количества антикоррупционных статей и ужесточение наказаний по ним.

Как рассказала на том же брифинге министр юстиции Австрии Альма Задич, 10 и 11 января пакет обсуждался на выездном заседании австрийского правительства. Он напрямую затрагивает вопросы контроля финансирования политических партий и СМИ.

«Пришло время для генеральной очистки в политике. Это ясный призыв к политикам начать действовать. Это важно сейчас — сделать шаг в направлении ужесточения антикоррупционного законодательства и действительно закрыть существующие в нем пробелы», — сказал министр.

Она отметила, что по новому закону, будет строго наказываться тайное финансирование избирательных компаний кандидатов в депутаты парламента Австрии, а также в другие органы власти и партий.

Ранее, 2 января, глава Европейского парламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета из-за обвинений в коррупции. Метсола попросила все службы и комитеты уделить этой процедуре первоочередное внимание, чтобы завершить ее до 13 февраля. Председатель Европарламента также заявила, что изложит свои намерения относительно реформ в ближайшие недели, включая пересмотр действующих правил.

До этого, 31 декабря, министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европарламент оказался в моральном кризисе из-за коррупционных скандалов. По ее словам, он давно отдалился от европейцев и их повседневных проблем.

22 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент в связи с разразившимся коррупционным скандалом с участием зампредседателя органа Евы Кайли, которую 9 декабря задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с ЧМ-2022 в Катаре.