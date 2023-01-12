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Песков заявил, что назначение Герасимова вызвано расширением масштаба задач спецоперации

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Назначение начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск (сил) связано с расширением масштаба задач специальной военной операции (СВО), как ранее и заявили в Минобороны РФ. Об этом 12 января сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Комментарий [по назначению Герасимова] вчера был дан Министерством обороны — увязка с расширением масштаба стоящих задач. Мне к этому нечего добавить», — сказал Песков.

О назначении Герасимова командующим группировкой сил в зоне СВО в Минобороны России сообщили накануне, 11 января. Его заместителями были назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким.

Как отметили в ведомстве, кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе СВО задач, а также с необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, назначение Герасимова на эту должность серьезно повышает статус СВО, так как в российской структуре военного управления начальник Генерального штаба (НГШ) — это второй человек после Верховного главнокомандующего. А в некоторых вопросах, по словам Шурыгина, статус НГШ даже выше, чем у министра обороны.

В частности, начальник Генштаба имеет право отдавать указания по военным вопросам не только Минобороны, но и другим силовым ведомствам. Таким образом, вся военная мощь государства будет направлена на решение задач СВО, указал военный эксперт.

С октября командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции был Сергей Суровикин. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин вручил генералу орден Святого Георгия 3-й степени.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. СВО началась 24 февраля.

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