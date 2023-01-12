Завершается отделка Надвратного корпуса Псково-Печерского монастыря

В Пскове в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в ближайшее время завершат отделочные работы. Подробности работ сообщило в своем Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Так, специалисты уже завершили монтаж окон, сделали разводку для электросетей, положили бетонные полы. Также смонтировали тепловой узел, провели центральное отопление и установили батареи. Как отмечает Псковская лента новостей, отделка выполнялась в соответствии с современными требованиями.

Надвратный корпус построили по проекту гражданского инженера Назимова в 1906 году. Он находится на правом берегу реки Великой недалеко от Мстиславской башни.

Псковское агентство информации также сообщает, что с 14 января откроются экскурсии на один из памятников ЮНЕСКО, собор Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря.

Гости послушают рассказ опытного краеведа об истории храма и связанных с ним фактах, а также полюбуются фресками XIV века.

Снетогорский монастырь является одним из древнейших из ныне существующих псковских монастырей. Он расположен в 3,5 км от центра современного Пскова, на правом берегу излучины реки Великой.