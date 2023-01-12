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МИД РФ выразил недоумение отказом Швеции сотрудничать по делу «Северных потоков»
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МИД РФ выразил недоумение отказом Швеции сотрудничать по делу «Северных потоков»

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу отказа Швеции сотрудничать в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом она сообщил 12 января во время брифинга.

Она отметила, что Стокгольм аргументирует свой отказ тем, что удовлетворение запроса российских компетентных органов угрожает безопасности страны.

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«Одновременно российская сторона была проинформирована об отсутствии у шведской прокуратуры заинтересованности в реализации российской инициативы о создании совместной следственной группы для расследования повреждений газопроводов», — добавила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Россия понесла значительный ущерб из-за этих инцидентов.

«Мы имеем право получать соответствующую информацию, имеем право задавать вопросы и требовать на них ответа. Необходимо сделать так, чтобы в будущем подобное не повторилось», — заключила представитель МИДа.

7 января член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что диверсии на «Северных потоках» поставили крест на поставках топлива Берлину. По его словам, «Германия переломала становой хребет прежних отношений», отказавшись от российского газа.

Ранее, 5 января, представитель Еврокомиссии уведомил в ходе общения с журналистами в Брюсселе, что расследование диверсии на газопроводах продолжается под руководством Дании, Швеции и Германии.

Президент России Владимир Путин в октябре назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом, поставившим под угрозу все объекты критической инфраструктуры.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсий, обнаружив в местах утечек остатки взрывчатки. В этот же день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

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