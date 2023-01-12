Сообщается о воздушной тревоге в трех областях Украины

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины 12 января объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Харьковской области тревога прозвучала около 13:30 мск, а спустя 20 минут — в Полтавской и Сумской областях.

Накануне, 11 января, сообщалось о взрывах в Харькове сразу после отбоя объявленной воздушной тревоги.

10 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Днем ранее также сообщалось о взрывах в Харьковской области и городе Очаков. Тогда же СМИ заявили о якобы повреждении рынка в населенном пункте Шевченко под Харьковом.

Официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины в октябре 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».