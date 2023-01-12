Экс-посол США в России Салливан высоко оценил работу Лаврова

Бывший посол США в России Джон Салливан 11 января в интервью изданию Foreign Policy оценил работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Прежде всего Салливан предостерег от недооценки главы российского внешнеполитического ведомства.

«[Президент России Владимир Путин] знает, насколько Сергей Лавров эффективен, он очень хорош. Он очень, очень изысканный, очень умный, очень опытный», — приводит «Газета.Ru» слова экс-посла.

В то же время Салливан отметил, что русские отдают предпочтение соблюдению протокола, а не хорошим манерам.

По его словам, именно поэтому поверенным в делах трудно работать в Москве, потому что российская сторона якобы готова идти на контакт только с послами.

В сентябре 2022 года Салливан завершил свою работу в России и покинул Москву. Он проработал в качестве посла почти три года — с декабря 2019-го. После этого его обязанности исполняла Элизабет Руд.

В начале января стало известно, что к своим обязанностями вскоре приступит новый посол США Линн Трейси. В свою очередь директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев рекомендовал новому послу воздержаться от вмешательства во внутренние дела Москвы».