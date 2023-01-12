Улицу в Казани переименовали в честь погибшего депутата Хайруллина

В Казани появится улица в честь депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего в авиакатастрофе в 2020 году. Новое имя получит улица 2-я Газовая в Приволжском районе столицы Татарстана.

Постановление об этом опубликовано в спецвыпуске сборника документов и правовых актов города. Управление архитектуры и градостроительства в ближайшее время включит улицу в государственный адресный реестр, отмечает ИА «Татар-информ».

Таким образом, с 12 января 2023 года в Казани больше не будет улицы 2-я Газовая. На ее месте появится улица Айрата Хайруллина — Айрат Хайруллин урамы.

Inkazan.ru отмечает, что запрос на переименование ранее направили жители района Казани. При принятии решения учитывались позиции из устава муниципального образования и рекомендации комиссии по топонимике.

Айрат Хайруллин разбился на вертолете в районе населенного пункта Матюшино 7 февраля 2020 года. Он погиб в возрасте 49 лет.