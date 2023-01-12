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В Россию начнет летать новая армянская авиакомпания

В Россию начнет летать новая армянская авиакомпания Armenian Airlines
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Образованная в декабре 2022 года новая авиакомпания из Армении «Армянские авиалинии» (Armenian Airlines) планирует начать полеты в города России в этом году. Об этом говорится на сайте перевозчика.

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«Стартовая маршрутная программа Armenian Airlines включает в себя четыре пункта международного назначения из базового аэропорта Звартноц: в Москву, Самару, Сочи и Владикавказ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ее флот будет состоять из самолетов Airbus A321 с компоновкой 220 пассажирских мест (их общее количество в парке перевозчика не указывается). Авиакомпания ориентирована на развитие международной маршрутной сети, а также расширение модели стыковочных рейсов на базе сформированной программы полетов через Ереван, говорится на ее сайте.

Источник в Шереметьево подтвердил «Известиям», что действительно планируется запуск рейсов этой авиакомпании, не уточняя подробностей.

Ранее, 2 января, кувейтская авиакомпания Jazeera Airways сообщила, что планирует запустить рейсы в Москву начиная со 2 февраля. Предполагается, что будут осуществляться четыре вылета из Кувейта в неделю (в понедельник, четверг, пятницу и субботу). Конечным пунктом станет аэропорт Домодедово.

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