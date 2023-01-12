Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

МЧС продлило штормовое предупреждение на территории Свердловской области. Сильный ветер сохранится 13 января.

Скорость ветра 12 января достигает 25–28 м/с. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы на случай вероятных чрезвычайных ситуаций. Ожидается, что 13 января неблагоприятные погодные условия сохранятся. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Спасатели рекомендуют жителям регионе не покидать здания без необходимости, а также воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы до –48 градусов на территории Амурской области. Интенсивный заток холодного воздуха в регион ожидается с 13 января.