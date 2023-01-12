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Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике

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Фото: соцсети
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Кремль не обладает достоверной информацией о найденном после освобождения Соледара теле одного из пропавших британских наемников, пока располагает только данными из сообщений СМИ. Как рассказал 12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, из зоны, где продолжаются боевые действия, получать информацию довольно сложно.

«Мы не обладаем этой информацией. Знаем из сообщений СМИ, что речь о гражданах Великобритании, которые были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях. Что найдены были на поле боя документы, но деталей мы не знаем», — сообщил Песков на брифинге.

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Как отметил пресс-секретарь президента РФ, от Великобритании пока не поступало никаких обращений с теоретическими просьбами о помощи с транспортировкой тела, но если запросы поступят, они, конечно, будут рассмотрены.

«Это зависит от обращения. И в чем может быть помощь? Смотря что может быть сформулировано британской стороной. Но пока мне не известно о контактах. Может быть, были контакты по линии МИД, но мне неизвестно», — указал Песков.

9 января в пресс-службе национальной полиции Украины сообщили, что двое наемников из Великобритании пропали без вести в районе боестолкновений под Соледаром в Донецкой Народной Республики (ДНР). Речь шла о двух волонтерах в возрасте 28 и 48 лет Эндрю Бегшо и Кристофере Перри. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

11 января пресс-служба основателя группы «Вагнер», предпринимателя Евгения Пригожина сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Великобритании найден мертвым. При нем были обнаружены документы на обоих британцев. Как ранее писали украинские СМИ, волонтеры не выходили на связь с прошлой пятницы. В МИД Британии, в свою очередь, заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших.

В тот же день в Минобороны России рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной, а уже вечером Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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