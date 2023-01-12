Несколько жилых домов и детсадов остались без отопления в Рязани

В Рязани от теплоснабжения отключили девять домов и два детских сада. Причиной отключения стала авария на теплотрассе, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Авария произошла в районе одного из домов на улице Ломоносова. Тепла нет в квартирах домов на улице Халтурина и в детских садах № 77 и 78.

В тот же день в домах на нескольких улицах города отключили холодное водоснабжение. Воды нет на улицах Мусоргского, Нахимова, Подгорной, Свободы, Скоморошинской, а также в Войковом переулке, уточняет РИА «7 новостей».

Сегодня, 12 января, в дневные часы температура составляет –9 градусов. В ночные часы синоптики обещают до 11 градусов мороза.