Показатели смертности снизились в Липецкой области

В Липецкой области улучшились показатели смертности по сравнению с 2021 годом. Первые итоги ушедшего года подвели в региональном управлении здравоохранения.

Так, в период с 1 января по 31 декабря 2022 года уровень общей смертности в области по сравнению с тем же периодом 2021 года снизился на 27,7%. Умерло на 6,5 человека меньше.

GOROD48 уточняет, что уменьшился уровень смертности от болезней системы кровообращения на 20,4%. В основном липчане умирали из-за хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и гипертонии.

Смертность от новообразований уменьшилась на 7,2%. Чаще всего жители региона умирали от рака легких, желудка и молочной железы. Также снизилась на 43,7% смертность от болезней органов дыхания. Уровень летальности от коронавируса составил 1,2%.