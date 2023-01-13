Врач-онколог назвала способы принятия онкодиагноза

Страх, растерянность, злость — чувства, которые в первое время сопровождают большую часть людей, которые узнают, что у них рак. Для того чтобы облегчить свое состояние, онкодиагноз нужно научиться принимать и адекватно реагировать на ситуацию, рассказала «Известиям» 13 января врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова.

По ее словам, доказано, что позитивный настрой может повлиять на прогноз заболевания.

Как отметила онколог, после того как пациент узнал о диагнозе, он должен помнить, что он не единственный человек в мире, столкнувшийся со злокачественным новообразованием.

«Сейчас, наверное, в России, да и во всем мире не найдется ни одной семьи, в которой кто-то из родственников или знакомых не знал бы, что такое рак. Но, современная медицина добилась ощутимого прогресса и успеха в диагностике и в лечении большинства онкологических заболеваний. Теперь это больше не приговор», — рассказала Вахабова.

Врач подчеркнула, что многие из тех заболевших, которые еще 20 лет назад могли считаться безнадежными, получили шанс на ремиссию или полное выздоровление благодаря внедрению таргетной и иммунотерапии, радиохирургии, CAR-T-терапии.

Вахабова обратила внимание на то, что пациент должен получить максимально подробную информацию о заболевании.

«Расспросить врача об этапах, течении, способах лечения, назначенной им терапии, побочных эффектах и т.д. Узнать, как подготовиться к химиотерапии или хирургической операции, если они показаны, и т.д. Чем больше информации у вас будет, тем проще вам будет психологически подготовиться к лечению», — объяснила она.

В том случае, если заболевшему тяжело справиться со своим эмоциональным состоянием, она рекомендовала обратиться к онкопсихологу, специалисту, который помогает пациентам пережить диагноз, справиться с негативными переживаниями.

«Существуют бесплатные горячие линии, где оказывают психологическую помощь больным и их семьям. Контакты можно узнать у своего лечащего врача или найти в интернете», — добавила Вахабова.

При этом она отметила, что не нужно отказываться от помощи и поддержки близких, не стоит замыкаться в себе и пытаться пережить всё в одиночку.

После получения диагноза необходимо немедленно начать лечение, подчеркнула Вахабова.

Эксперт также рассказала о том, чего не стоит делать. Так, по ее словам, пациент не должен обвинять себя.

«Это стратегия, которая направлена на саморазрушение. Единственное, чего пациент может добиться, обвиняя себя в случившейся с ним болезни, — лишить себя внутренних сил и ресурсов, которые можно направить на борьбу с заболеванием. Таким способом можно увеличить тревожность и лишиться поддержки самого близкого человека на земле — себя», — сказала Вахабова.

По той же причине не надо обвинять в случившемся врачей, родных, добавила она, уточнив, что в этом случае продуктивнее думать, не о том, кто виноват, а что теперь делать.

«Не стоит думать, что рак — это расплата за кармические грехи. Злокачественная опухоль — это такое же заболевание, как и все остальные. С ним точно так же можно бороться и в некоторых случаях успешно вылечить», — отметила онколог.

Кроме того, она подчеркнула, что не стоит обращаться к нетрадиционной медицине, гадалкам, шаманам, энергетическим практикам, так как это не имеет подтвержденного клинического эффекта.

«На сегодняшний день доказана эффективность только традиционных клинических практик. Есть проверенные временем схемы и методы лечения злокачественных опухолей. Отвар из капустных листьев или магический ритуал не может победить болезнь, а лишь отнимет у вас самое ценное — время, за которое опухоль может вырасти и окрепнуть», — заключила она.

Онколог, замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов 22 декабря сообщил, что самый частый вид рака у мужчин —злокачественная опухоль предстательной железы.

26 декабря гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о разработках препаратов для онкобольных и импортозамещении томографов.