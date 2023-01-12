Захарова предрекла неудачу Киева в попытке разрушить УПЦ

Власти Украины не смогут разрушить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), и Россия в этом уверена. Об этом 12 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ранее в январе подписал указ о прекращении гражданства страны для 13 священников УПЦ. Она отметила, что в религиозной, философской и исторической литературе подобные действия всегда квалифицировались как «антирелигиозное бесчинство».

«Уверены, что, несмотря на все эти жуткие, страшные преступления, киевским властям не удастся разрушить каноническую православную церковь на Украине, с которой ассоциирует себя подавляющее большинство православных верующих страны», — указала представитель МИДа на брифинге.

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинского издания Lb.ua, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако он не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В тот же день Захарова назвала действия Зеленского сатанизмом, который он совершил в православное Рождество.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.