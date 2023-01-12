Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков допустил изменение позиции НАТО по Украине после взятия Россией Соледара
Армия
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Мир
Россия осудила теракт у здания МИД Афганистана в Кабуле
Мир
Захарова предрекла неудачу Киева в попытке разрушить УПЦ
Мир
В США сообщили о наводящих ужас ракетах «Кинжал» ВС РФ
Мир
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
Происшествия
Один человек погиб и четверо ранены в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лукашенко указал на реализацию 70% союзных программ с РФ
Авто
В Афганистане представлен первый национальный суперкар Mada 9
Общество
В России не планируют вводить ограничений из-за штамма коронавируса «Кракен»
Общество
Заразившаяся штаммом коронавируса «Кракен» жительница Пензы уже выздоровела
Пресс-релизы
Журналист МИЦ «Известия» победил во Всероссийском конкурсе на лучший материал о потребительской кооперации среди СМИ

Захарова предрекла неудачу Киева в попытке разрушить УПЦ

0
Фото: REUTERS/Roman Baluk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины не смогут разрушить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), и Россия в этом уверена. Об этом 12 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ранее в январе подписал указ о прекращении гражданства страны для 13 священников УПЦ. Она отметила, что в религиозной, философской и исторической литературе подобные действия всегда квалифицировались как «антирелигиозное бесчинство».

Не тот крест: зачем на Украине преследуют священников
Киев ищет «кремлевское гнездо» в православных церквях

«Уверены, что, несмотря на все эти жуткие, страшные преступления, киевским властям не удастся разрушить каноническую православную церковь на Украине, с которой ассоциирует себя подавляющее большинство православных верующих страны», — указала представитель МИДа на брифинге.

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинского издания Lb.ua, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако он не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В тот же день Захарова назвала действия Зеленского сатанизмом, который он совершил в православное Рождество.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023