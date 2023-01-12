Россия осудила теракт у здания МИД Афганистана в Кабуле

Москва решительно осуждает теракт у здания МИД Афганистана. Об этом заявила 12 января на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Ответственность за него (теракт. — Ред.) взяла на себя группировка ИГИЛ (ИГ, запрещена в России — Ред.) <...> Мы рассчитываем, что афганское правительство проведет тщательное расследование теракта, найдет и привлечет виновных к ответственности», — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия призывает афганские власти к активным действиям по искоренением террористической угрозы в стране.

Взрыв осуществил 11 января террорист-смертник, предпринявший попытку проникнуть в здание МИДа. Несмотря на то, что он был вовремя замечен и остановлен охраной, ему удалось совершить теракт.

Со ссылкой на источник сообщалось, что в результате происшествия погиб 21 человек. Многие из жертв работали в министерстве иностранных дел и министерстве культуры и информации временного правительства, также в числе погибших три члена движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Кроме того, более 40 человек получили ранения.

Москва выразила соболезнования в связи с погибшими в результате взрыва у здания МИД Афганистана в Кабуле.