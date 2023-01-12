Более 220 мест для купания оборудуют в Подмосковье на Крещение

В Московской области продолжается подготовка мест для крещенских купаний. Они пройдут в среду и четверг на следующей неделе.

По словам регионального министра благоустройства Михаила Хайкина, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», всего на территории Подмосковья будет 223 площадки, оборудованные в соответствии со всеми мерами безопасности. 80 мест обустроят на открытых водоемах, 38 — на прудах, 63 купели появятся в помещениях и 42 купели построят.

Отмечается, что самыми популярными местами для омовений в Московской области являются купель у храма «Покров Пресвятой Богородицы» в Дмитровском городском округе, святой источник «Белый колодец» в Зарайске, Троицкий храм в Мытищах, купель на реке Истре возле Ново-Иерусалимского монастыря.

В ведомстве пообещали, что все купели оборудуют комфортными подходами, навигацией, туалетами, теплыми местами для переодеваний, парковками. На площадках будут находиться медики, спасатели и полиция.

Ранее, 11 января, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о том, что на Крещение, 19 января, в Москве не ожидается сильных морозов. В начале следующей недели в Москве возможен снег.